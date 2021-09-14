15 сентября в Казани пройдут проверки общественного транспорта и такси

Рейды пройдут в среду 2021 года с 7 до 10 утра. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 15 сентября с 7 до 10 утра, в Казани пройдут проверки водителей автобусов и такси. Автоинспекторы будут выявлять нарушителей ПДД и транспорт с техническими неисправностями.

Особое внимание уделят также водителям, которые управляют автотранспортом без водительского удостоверения, путевого листа или полиса ОСАГО. Выявят и тех, кто уклоняется от уплаты административных штрафов за нарушение ПДД в установленные законом сроки.