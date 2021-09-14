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Общество14 сентября 2021 17:48

15 сентября в Казани пройдут проверки общественного транспорта и такси

Особое внимание сотрудники ГИБДД уделят техническому состоянию транспорта
Инзиля ШАКИРОВА
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Рейды пройдут в среду 2021 года с 7 до 10 утра.

Рейды пройдут в среду 2021 года с 7 до 10 утра.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 15 сентября с 7 до 10 утра, в Казани пройдут проверки водителей автобусов и такси. Автоинспекторы будут выявлять нарушителей ПДД и транспорт с техническими неисправностями.

Особое внимание уделят также водителям, которые управляют автотранспортом без водительского удостоверения, путевого листа или полиса ОСАГО. Выявят и тех, кто уклоняется от уплаты административных штрафов за нарушение ПДД в установленные законом сроки.