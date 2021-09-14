В Татарстане на Волге из-за обмеления всплыл участок водопровода

Судовладельцев в связи с этим просят быть внимательными. Фото: Андрей КОПАЛОВ

На реке Волга в Лаишевском районе между поселком Боровое Матюшино и молодежным лагерем «Волга» из-за спада воды в 100 метрах от берега всплыл участок недействующего трубопровода. Сообщает МЧС Татарстана.

- Сейчас металлическая труба находится на глубине около 10 -15 сантиметров от поверхности воды. Есть опасность столкновения с маломерными судами, - также предупреждают в чрезвычайном ведомстве.

Судовладельцев в связи с этим просят быть внимательными в этом районе.