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Общество14 сентября 2021 16:52

В Татарстане на Волге из-за обмеления всплыл участок водопровода

Есть опасность столкновения с маломерными судами
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Судовладельцев в связи с этим просят быть внимательными.

Судовладельцев в связи с этим просят быть внимательными.

Фото: Андрей КОПАЛОВ

На реке Волга в Лаишевском районе между поселком Боровое Матюшино и молодежным лагерем «Волга» из-за спада воды в 100 метрах от берега всплыл участок недействующего трубопровода. Сообщает МЧС Татарстана.

- Сейчас металлическая труба находится на глубине около 10 -15 сантиметров от поверхности воды. Есть опасность столкновения с маломерными судами, - также предупреждают в чрезвычайном ведомстве.

Судовладельцев в связи с этим просят быть внимательными в этом районе.

Местонахождение всплывшей трубы.

Местонахождение всплывшей трубы.