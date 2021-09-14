В Набережных Челнах Минниханов поговорил с рабочими завода «КАМАЗ»

Фото: president.tatarstan.ru

Сегодня, 14 сентября, в рамках своей рабочей поездки в Набережные Челны президент Татарстана Рустам Минниханов посетил завод «КАМАЗ» и поговорил с рабочими главного сборочного конвейера.

Одна из сотрудниц во время этой встречи попросила построить для детей развивающегося района Замелекесье спортобъект. Кроме того, у президента Татарстана поинтересовались стабильна ли сейчас экономика республики.

- В прошлом году мы сильно упали. Где-то на 50 миллиардов рублей – это практически 50 больших школ, но была федеральная поддержка. В этом году мы идем тьфу-тьфу-тьфу нормально, лучше чем в 2019 году. Ожидается рост темпа промышленного производств и валового продукта, - сказал Рустам Минниханов.

Также в Набережных Челнах глава региона посетил плавательный бассейн «Дулкын», где закончили проводить ремонт, а также производственную площадку местной территории опережающего социально-экономического развития.