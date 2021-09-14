В Татарстане пожарные спасли отца и сына, но те все равно погибли

Площадь пожара составила 18 квадратных метров. Фото: МЧС Татарстана

14 сентября в 13.17 в экстренные службы поступила информаций о том, что в селе Габишево Лаишевского района на улице Советская горит частный дом №17. Сообщает МЧС Татарстана.

- Горел пристрой к двухэтажному кирпичному дому. Прибывшие пожарные приступили к тушению огня, в ходе которого спасли из горящего дома двух мужчин - отца и сына. Открытое горение на площади 18 квадратных метров ликвидировано, - отметили в чрезвычайном ведомстве. – Причина пожара устанавливается.

Спасенных передали медикам «скорой». Но, несмотря на все их усилия, пришлось констатировать смерть 46-ти и 71-го летних мужчин.