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Происшествия14 сентября 2021 15:45

В Татарстане возбудили уголовное дело из-за уклонения от уплаты налогов на 79 миллионов рублей

По версии следствия, руководство ООО «Рисар» незаконно завысило сумму вычетов
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Утверждается, что в налоговые декларации и иные документы были внесены заведомо ложные сведения.

Утверждается, что в налоговые декларации и иные документы были внесены заведомо ложные сведения.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В отношении руководства ООО «Рисар» возбудили уголовное дело по статье «уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере». Сообщает следственный комитет Татарстана.

По версии следствия, начальство указанной организации решило получить необоснованную выгоду. Для этого оно с 2016 по 2019 года завысило сумму вычетов в документах по налогу на добавленную стоимость, используя фиктивные взаимоотношения с рядом технических организаций.

- В налоговые декларации и иные документы были внесены заведомо ложные сведения для последующего уклонения от уплаты НДС на общую сумму свыше 79 миллионов рублей, - отметили в следственном комитете Татарстана.