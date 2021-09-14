В Татарстане возбудили уголовное дело из-за уклонения от уплаты налогов на 79 миллионов рублей

Утверждается, что в налоговые декларации и иные документы были внесены заведомо ложные сведения. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В отношении руководства ООО «Рисар» возбудили уголовное дело по статье «уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере». Сообщает следственный комитет Татарстана.

По версии следствия, начальство указанной организации решило получить необоснованную выгоду. Для этого оно с 2016 по 2019 года завысило сумму вычетов в документах по налогу на добавленную стоимость, используя фиктивные взаимоотношения с рядом технических организаций.

- В налоговые декларации и иные документы были внесены заведомо ложные сведения для последующего уклонения от уплаты НДС на общую сумму свыше 79 миллионов рублей, - отметили в следственном комитете Татарстана.