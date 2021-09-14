В Чувашии на сыродельном заводе нашли насекомых

На момент проверки на предприятии отсутствовали утвержденные технологические инструкции по производству сливочного масла Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В цехе по переработке молока ООО «Яльчикский сыродельный завод» нашли насекомых, сообщает прокуратура Чувашии.

В ходе проверки выяснилось, что на предприятии также отсутствовали утвержденные технологические инструкции по производству сливочного масла, в производственном цехе отсутствовали условия для обработки оборотной тары и ее хранения, а также для обработки внутрицехового инвентаря. Кроме того, резервуар для сливок находился в открытом виде.

Директору вменили устранить выявленные нарушения, а в отношении его заместителя возбудили административное дело.