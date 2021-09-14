В Татарстане в ДТП с двумя легковушками и КАМАЗом погибла 18-летняя девушка

В этой аварии также пострадал один из водителей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

13 сентября около 20.00 на выезде из Лениногорска произошла смертельная авария с участием трех автомобилей. Сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

Так, водитель КАМАЗа выезжая из города со второстепенной дороги врезался в автомобиль «Шкода Рапид», с которым тут же столкнулась «Лада Приора». В результате этого ДТП на месте от полученных травм скончалась 18-летняя пассажирка иномарки, а ее водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и был госпитализирован.

- По предварительным данным вина усматривается в действиях водителей всех автомобилей, - отметили в пресс-службе МВД Татарстана

Так, по мнению сотрудников ГИБДД, водитель КАМАЗа на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество транспорту, движущемуся по главной дороге; водитель автомобиля «Школа Рапид» превысил скорость; а водитель «Лады» не только превысил скорость, но и не учел дистанцию до впереди движущегося транспорта.