В Чебоксарах на улице Гражданская по просьбе горожан обустроили временные подходы к остановкам

Для удобства и безопасности пешеходов на участках оборудовали временные подходы к остановкам. Фото: gcheb.cap.ru

В Чебоксарах на улице Гражданская продолжается расширение проезжей части до четырех полос и возведение тротуаров. Работы в рамках реконструкции центральной магистрали юго-западного района стартовали в апреле. Для удобства и безопасности пешеходов на участках оборудовали временные подходы к остановкам. Сообщает пресс-служба администрации города.

Жители ближайших микрорайонов столкнулись с траншеями, глубокими рытвинами и грязью во время дождя, им приходилось менять привычные маршруты ради того чтобы, добраться до общественного транспорта и уехать на работу.

Ситуацию исправили после обращения горожан в администрацию Чебоксар. Теперь там для них установили деревянные мостики. Конструкции уже есть на остановках «Улица Яноушека», «Улица Академика Королева» и рядом с остановкой «Улица Чернышевского». А на улице Матэ Залка переходы для пешеходов соорудили из насыпи песка и асфальтовой крошки.