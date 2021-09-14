Алмаз Хамидуллин директор казанского лицея «Унбер» претендует на «Нобелевскую премию» для педагогов

Алмаз Хамидуллин уже вошел в топ-50 лучших учителей в мире. Фото: kzn.ru

Россию на международной «Нобелевской премии» для педагогов - Global Teacher Prize-2021, представляет директор казанского лицея «Унбер» Алмаз Хамидуллин, который не так давно учителем математики.

Помимо педагога из Казани, на эту престижную премию сейчас претендуют около 8 тысяч преподавателей из 21 страны. И Алмаз Хамидуллин уже вошел в топ-50 лучших учителей в мире. Из них в октябре должны отобрать 10 финалистов, а победителя объявтиь в ноябре – он получит один миллион долларов США. По словам казанского педагога, если он выиграет, то потратит эти деньги на создание всемирного фонда поддержки учителям, которые оказались в сложных жизненных ситуациях.

Отметим, Алмаз Хамидуллин стал учителем лишь пять лет назад. В этом году выпускники молодого преподавателя поступили в вузы Гонконга, Москвы и Санкт-Петербурга. По его словам, в классе главное – создать такую атмосферу, которая побудила бы детей получать знания, дать мотивацию.