В Казани из-за учений эвакуировали гимназию №19 и лицей №83

Там отрабатывались действия на случай обнаружения предмета похожего на взрывное устройство. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этот вторник, 14 сентября, в соцсетях начали появляться тревожные сообщения о том, что в Казани эвакуируют детей из гимназии №19 и лицея №83. Учеников и педагогов вывели на улицу.

Но, как оказалось, беспокоиться не зачем. В данных образовательных заведениях прошли учения. Во время проверки безопасности там были отработаны действия на случай обнаружения предмета похожего на взрывное устройство.