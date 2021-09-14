В Татарстане за минувшие сутки зафиксировали 51 случай COVID-19

В этот раз госпитализация понадобилась 21 инфицированному. Фото: Олег УКЛАДОВ

В республике за прошедшие сутки был выявлен 51 случай заражения COVID-19, все они являются контактными, сообщили в Минздраве Татарстана.

Как отметили в ведомстве, в этот раз госпитализация понадобилась 21 инфицированному, остальные 30 пациентов будут лечиться на дому.

Что же касается географии распространения COVID-19 на территории Татарстана, то за эти сутки большинство зараженных зарегистрировали в Казани – 20 человек, а также в Набережных Челнах – 14 человек.

Всего с начала пандемии в республике COVID-19 обнаружили у 26 166 человек, 22 775 из которых, в том числе 54 человека за минувшие сутки, выздоровели, а 709 скончались.