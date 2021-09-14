Скоростную трассу М-12 "Москва - Казань" можно увидеть из космоса

К дорожным работам привлекли 10 тысяч человек и около 4 тысяч единиц техники. Фото: скриншот

Участок строящейся скоростной трассы М-12 "Москва - Казань" теперь можно увидеть из космоса. Дорожниками до конца пробит створ трассы длиной 810 километров. Об этом в своем аккаунте Instagram сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

- Полностью пробит створ трассы М-12 протяженностью 810 километров! Будущую скоростную автодорогу уже видно из космоса, - написал Хуснуллин.

Он также отметил, что в настоящее время идет подготовка территории под строительство на всех выбранных участках. К дорожным работам привлекли 10 тысяч человек и около 4 тысяч единиц техники.

Хуснуллин также сообщил, что для бесперебойного снабжения асфальтобетоном и бетоном монтируются специальные заводы. Уже созданы 27 строительных городков и 269 километров временных дорог.

Трасса М-12 из Москвы до Казани будет проложена рядом с Нижним Новгородом. Ее намерены продлить до Екатеринбурга. Все работы планируют завершить до 2024 года. Марат Хуснуллин заявил, что по поручению президента России рассматриваются способы ускорения строительства трассы.