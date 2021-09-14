В Набережных Челнах двухлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа и выжил

Девочку с различными травмами на "скорой" доставили в больницу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вечером 13 сентября в районе ГЭС Набережных Челнов под балконами одного из домов прохожие нашли двухлетнюю девочку, которая по всем признакам выпал из окна. Сообщает следственный комитет Татарстана.

- С места происшествия ребенка на «скорой» увезли в больницу. Там у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясения головного мозга, параорбитальную гематому и закрытый перелом костей носа, - добавили в ведомстве.

По факту получения девочкой таких травм было возбуждено уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». По версии следствия, в квартире на четвертом этаже ребенок играл в своей комнате, а его родители в этот момент находились на кухне. В итоге девочка вышла на балкон, где соорудила из вещей ступеньки, выглянула в окно и по неопытности выпала.