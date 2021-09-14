В Ульяновске затянувшийся ремонт улицы Ленина завершится к 20 октября

Все дорожные работы планируют завершить к 20 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ульяновске все еще продолжается ремонт улицы Ленина. Ранее затянувшееся обновление раскритиковал врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских. Тему повторно подняли на аппаратном совещании. Глава Ульяновска Дмитрий Вавилин заверил, что все работы будут завершены к 20 октября.

Окончания ремонта ждали к 11 сентября, до празднования Дня города. Однако подрядчик не завершил работы по обновлению.

Вавилин поручил закончить укладку асфальтового покрытия в межрельсовом пространстве в ближайшие два дня. Затем дорожники начнут перекладывать тротуары. Все дорожные работы планируют завершить к установленному сроку.

Сейчас на улице Ленина движение запущено с ограничением скорости.