Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 сентября 2021 9:46

В Ульяновске затянувшийся ремонт улицы Ленина завершится к 20 октября

Глава Ульяновска взял ситуацию под личный контроль
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Все дорожные работы планируют завершить к 20 октября

Все дорожные работы планируют завершить к 20 октября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ульяновске все еще продолжается ремонт улицы Ленина. Ранее затянувшееся обновление раскритиковал врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских. Тему повторно подняли на аппаратном совещании. Глава Ульяновска Дмитрий Вавилин заверил, что все работы будут завершены к 20 октября.

Окончания ремонта ждали к 11 сентября, до празднования Дня города. Однако подрядчик не завершил работы по обновлению.

Вавилин поручил закончить укладку асфальтового покрытия в межрельсовом пространстве в ближайшие два дня. Затем дорожники начнут перекладывать тротуары. Все дорожные работы планируют завершить к установленному сроку.

Сейчас на улице Ленина движение запущено с ограничением скорости.