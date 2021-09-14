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Общество14 сентября 2021 9:05

В Казани планируют обновление и замену лифтов в 8 надземных пешеходных переходах

На эти цели из городского бюджета выделили более 8,1 миллиона рублей
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Финансировать капремонт будут из городского бюджета

Финансировать капремонт будут из городского бюджета

Фото: Тимур ХАНОВ

Власти Казани намерены сделать ремонт и заменить лифты в 8 надземных пешеходных переходах города. Тендер на разработку проектно-сметной документации размещен на сайте госзакупок.

Сумма контракта превышает 8,1 миллиона рублей. Финансировать капремонт будут из городского бюджета. Подъемники планируется заменить на переходах на Оренбургском тракте, на проспекте Ямашева и остановке «Ветеринарная академия», на улице Павлюхина и Халева, на проспекте Победы и улице Академика Глушко. Также установка новых лифтов и ремонт ожидаются на переходах на Академика Сахарова и Хайдара Бигичева – через улицу Академика Сахарова, на Горьковском шоссе и улице Восстания – в районе остановки «Горьковское шоссе», на остановке «Можайского» на Горьковском шоссе, на улице Фатыха Амирхана и улице Четаева.

Заявки на участие в тендере принимаются до 21 сентября. Участвовать могут только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. Аукцион назначен на 22 сентября. А проектная документация должна быть готова до 31 марта 2022 года.