В Казани откроется национальная онлайн-школа для девушек

Обучение в школе начнется 2 октября 2021 года. Фото: Организаторы онлайн-школы

В Казани открывается набор в онлайн-школу для девушек «Асылташ», целью которой является повышение интереса к изучению и владению родным языком, сохранение и развитие духовных и культурных ценностей татарского народа, воспитание татарских девушек в национальной среде. Онлайн-школа также поможет девушкам подготовиться к одноименному городскому конкурсу, где они соревнуются в различных навыках.

В школе девушки смогут изучать татарский язык и литературу, историю Татарстана; примут участие в мастер-классах и лекциях по культуре и искусству татарского народа; рукоделии, татарской кухне, сценическому мастерству и ораторскому искусству, современной моде и даже по направлению «Татарское IT». Участницами могут стать все желающие девушки 8-11 классов общеобразовательных учреждений республики и регионов России.

— Занятия будут организованы в онлайн формате 2 раза в неделю по 3 академических часа. Кроме того, будут проведены 2 офлайн профсмены по 3 дня во время каникул, где планируются встречи с деятелями культуры и искусства, мастер-классы, посещение музеев, театров, выставок, — сообщают организаторы онлайн-школы.

Подать заявки можно на сайте.