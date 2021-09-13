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Здоровье13 сентября 2021 18:56

В Татарстане подтвердили еще пять смертей от COVID-19

Число летальных исходов в республике достигло 709
Инзиля ШАКИРОВА
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Таким образом, в Татарстане число смертей от коронавируса увеличилось до 709.

Таким образом, в Татарстане число смертей от коронавируса увеличилось до 709.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Татарстане было подтверждено еще пять смертей от коронавируса, сообщает вечером 13 сентября Минздрав республики.

Так, очередными жертвами инфекции стали четыре женщины и мужчина 1957 года рождения. Таким образом, в республике число летальных исходов коронавируса возросло до 709.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - говорится в обращении Минздрава.