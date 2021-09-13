В Татарстане подтвердили еще пять смертей от COVID-19

Таким образом, в Татарстане число смертей от коронавируса увеличилось до 709. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Татарстане было подтверждено еще пять смертей от коронавируса, сообщает вечером 13 сентября Минздрав республики.

Так, очередными жертвами инфекции стали четыре женщины и мужчина 1957 года рождения. Таким образом, в республике число летальных исходов коронавируса возросло до 709.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - говорится в обращении Минздрава.