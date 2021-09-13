Из московского "Домодедово" запланировано шесть таких рейсов.

В этот понедельник, 13 сентября, в Казань прибыл первый субсидированный чартерный самолет из Москвы. На нем в Татарстан прилетели 180 туристов. Сообщает пресс-служба аэропорта столицы республики.

- Первый рейс был встречен по особой авиационной традиции: после приземления воздушное судно проследовало под водяной аркой, созданной на рулежной дорожке с помощью брандспойтов пожарных автомобилей, - также отметили в аэропорту Казани.

Отметим, тур с перелетом на чартерном рейсе стоит на 4-5 тысяч рублей дешевле, чем если речь шла о брони на регулярной основе. Сам пакет, куда входит перелет, проживание, трансфер, а также экскурсии, в том числе на остров-град Свияжск и Болгар, обойдется туристу в сумму от 13,9 тысячи рублей. И это при том, что в Татарстане он пробудет от пяти до девяти дней. Всего московского «Домодедово» в Казань запланировано шесть таких авиарейсов - 17, 21, 25, 29 сентября 3 октября.

Напомним, программа субсидированных государством чартерных рейсов из Москвы на Сахалин, в Бурятию, Тюмень и Казань реализуется при поддержке Ростуризма.