В Чувашии три дня тушат загоревшуюся свалку

Открытое горение ликвидировано. Остается сильное задымление из-за глубинного тления мусора. Фото: gkchs.cap.ru

Возгорание мусора на полигоне твердых бытовых отходов около деревни Тиньговатово Цивильского района Чувашии произошло еще 11 сентября. Свалку тушат уже третий день кряду.

- Открытое горение ликвидировано. Остается сильное задымление из-за глубинного тления мусора, - сообщает Госкомитет Чувашии по ГО и ЧС.

Сейчас там идет засыпка грунтом очагов возгорания грунтом - засыпано землей уже 100 квадратных метров. Дополнительно к тушению привлечены гусеничный трактор, экскаватор, два грузовика и одна ассенизаторская машина, а также семь человек.