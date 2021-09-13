В Нурлатском районе Татарстана от отравления угарным газом погиб хозяин частного дома

На место происшествия прибыли бригада "скорой" и сотрудники газовой службы. Фото: Олег УКЛАДОВ

Днем 13 сентября в селе Тюрнясево Нурлатского района к дому №15 на улице Молодежная по тревожному сообщению прибыли медики «скорой» и сотрудники местной газовой службы.

В указанном частном одноэтажном доме погиб 61-летний его хозяин, предварительно от отравления угарным газом. С похожими симптомами, но еще живую, там нашли 57-летнюю женщину.

С места происшествия ее госпитализировали в отделение реанимации Нурлатской ЦРБ, сообщает МЧС Татарстана.