Почти 17 тысяч жителей Татарстана подали заявления о голосовании по технологии «Мобильный избиратель»

Выбрать удобный для себя избирательный участок можно дистанционно. Фото: Александр ГЛУЗ

13 сентября является последним днем, когда жители Татарстана перед Выборами – 2021 могут подать заявление о голосовании по технологии «Мобильный избиратель», то есть по месту своего фактического нахождения. Это уже сделали 16 855 человек.

- Каждый избиратель прикреплен к участку по месту своей постоянной регистрации. Но если гражданин прописан в одном месте, а живет в другом, или планирует провести 17, 18 и 19 сентября в гостях или на даче, у избирателя есть право выбрать любой удобный избирательный участок, - отметили в Центризбиркоме Татарстана.

Это можно сделать через федеральный портал Госуслуг, в офисах МФЦ Татарстана, в территориальных и участковых комиссиях республики. В последних специалисты помогут подобрать наиболее удобный избирательный участок для голосования.

В ином случае при подаче заявления нужно самому его выбрать, причем заранее:

- через телеграм-бот «Мой избирательный участок»;

- сайт ЦИК РФ;

- на сайте мойголос.онлайн.