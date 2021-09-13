В Чебоксарах отопительный сезон начнется с 15 сентября

В столице Чувашии определились с датой начала отопительного сезона Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стало известно, что в Чебоксарах с 15 сентября начнется подача тепла в социальные объекты города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы Чувашии.

Власти отмечают, что соцобъекты к началу отопительного сезона готовы. Остались 11 детских садов и 7 школ, где в настоящее время проводится капремонт. Паспорта готовности будут получены ими по мере завершения ремонта системы отопления.

А подача тепла в жилые и общественные здания начнется после того, как среднесуточная температура в течение пяти дней будет ниже +8 градусов. По прогнозам синоптиков, это произойдет в конце этой недели.