Реновацию в Татарстане будет курировать Госжилфонд

Власти Татарстана доверили реализацию решений о комплексном развитии территории региона Государственному жилищному фонду республики
Фото: Алексей ФОКИН
Власти Татарстана доверили реализацию решений о комплексном развитии территории региона Государственному жилищному фонду республики. Соответствующее постановление подписал премьер-министр региона Алексей Песошин
Госжилфонду рекомендовали в течение 30 дней совместно с Минстроем Татарстана подготовить регламент взаимодействия участников проектов комплексного развития территорий - ренновации.