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Общество13 сентября 2021 20:40

Реновацию в Татарстане будет курировать Госжилфонд

Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Власти Татарстана доверили реализацию решений о комплексном развитии территории региона Государственному жилищному фонду республики

Власти Татарстана доверили реализацию решений о комплексном развитии территории региона Государственному жилищному фонду республики

Фото: Алексей ФОКИН

Власти Татарстана доверили реализацию решений о комплексном развитии территории региона Государственному жилищному фонду республики. Соответствующее постановление подписал премьер-министр региона Алексей Песошин

Госжилфонду рекомендовали в течение 30 дней совместно с Минстроем Татарстана подготовить регламент взаимодействия участников проектов комплексного развития территорий - ренновации.