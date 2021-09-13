Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин представил Минмолодежи республике их нового руководителя

Фото: prav.tatarstan.ru

В этот понедельник, 13 сентября, коллективу Минмолодежи Татарстана премьер-министр республики Алексей Песошин представил их нового руководителя - Тимура Сулейманова. К слову, коллегам он хорошо знаком, так как до назначения на министерский пост работал первым заместителем главы ведомства.

- Особое внимание в работе нужно уделить раскрытию потенциала талантливой молодёжи, ее социальной и профессиональной самореализации. Также важно предотвращение и профилактика негативных явлений в молодежной среде, - дал наказ новому министру Песошин, а также пообещал поддержку правительства Татарстана.

Напомним, прежний глава ведомства – Дамир Фаттахов, был назначен первым заместителем руководителя Росмолодежи.