Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 сентября 2021 14:44

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин представил Минмолодежи республике их нового руководителя

Прежний глава ведомства – Дамир Фаттахов, ушел работать зам руководителя Росмолодежи
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: prav.tatarstan.ru

Фото: prav.tatarstan.ru

В этот понедельник, 13 сентября, коллективу Минмолодежи Татарстана премьер-министр республики Алексей Песошин представил их нового руководителя - Тимура Сулейманова. К слову, коллегам он хорошо знаком, так как до назначения на министерский пост работал первым заместителем главы ведомства.

- Особое внимание в работе нужно уделить раскрытию потенциала талантливой молодёжи, ее социальной и профессиональной самореализации. Также важно предотвращение и профилактика негативных явлений в молодежной среде, - дал наказ новому министру Песошин, а также пообещал поддержку правительства Татарстана.

Напомним, прежний глава ведомства – Дамир Фаттахов, был назначен первым заместителем руководителя Росмолодежи.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин представил Минмолодежи республике их нового руководителя