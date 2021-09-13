«Нижнекамскнефтехим» предупредил местных жителей о дымном горении факела на заводе

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехим»

Завод этилена ПАО «Нижнекамскнефтехим» останавливается на капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Также там предупредили жителей Нижнекамска о том, что с 14 по 16 сентября и с 17 по 20 сентября на заводе возможно дымное горение факела. Отмечается, что это предусмотрено технологическим регламентом и инструкциями, а также никакой угрозы для населения и окружающей среды не представляет.

- Все операции будут производиться в плановом режиме, при строгом соблюдении всех разработанных мероприятий по предотвращению сверхнормативных выбросов в атмосферу. При дымном горении организуется инструментальный контроль стоков и качества атмосферного воздуха в населенных пунктах на границе санитарно-защитной зоны с учетом направления ветра, - сообщают в «Нижнекамскнефтехиме».