За неделю в Казани выявили почти 4 тысячи пассажиров без медицинских масок

Средства индивидуальной защиты пассажиры надевали только после замечаний Фото: Андрей АБРАМОВ

За прошедшую неделю в общественном транспорте столицы Татарстана выявлены 3 956 пассажиров без медицинских масок. Такую статистику приводит городской комитет по транспорту.

В рамках их рейда была организована проверка в 1 953 автобусах, трамваях, троллейбусах и в метро на 53 контрольных точках. В числе проверяющих были специалисты комитета по транспорту, МКУ «Организатор пассажирских перевозок» и контрольно-ревизорских служб транспортных предприятий.

Отмечается, что средства индивидуальной защиты пассажиры надевали только после замечаний от проверяющих.