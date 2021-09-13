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Общество13 сентября 2021 22:14

За неделю в Казани выявили почти 4 тысячи пассажиров без медицинских масок

В рамках рейда проверены почти 2 тысячи единиц общественного транспорта
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Средства индивидуальной защиты пассажиры надевали только после замечаний

Средства индивидуальной защиты пассажиры надевали только после замечаний

Фото: Андрей АБРАМОВ

За прошедшую неделю в общественном транспорте столицы Татарстана выявлены 3 956 пассажиров без медицинских масок. Такую статистику приводит городской комитет по транспорту.

В рамках их рейда была организована проверка в 1 953 автобусах, трамваях, троллейбусах и в метро на 53 контрольных точках. В числе проверяющих были специалисты комитета по транспорту, МКУ «Организатор пассажирских перевозок» и контрольно-ревизорских служб транспортных предприятий.

Отмечается, что средства индивидуальной защиты пассажиры надевали только после замечаний от проверяющих.