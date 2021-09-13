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Происшествия13 сентября 2021 13:52

В Татарстане во время пожара в садовом домике погибли два человека

Причина возгорания устанавливается
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Площадь пожара составила девять квадратных метров.

Площадь пожара составила девять квадратных метров.

Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Поздно вечером 12 сентября в экстренные службы Альметьевского района поступило сообщение о том, что на станции Калейкино в СНТ «Дружба» загорелся один из садовых домиков.

По прибытию на место пожарные установили, что одноэтажное здание заброшено и не имеет коммуникаций. Домик к этому моменту уже вовсю полыхал. В ходе тушения в нем были обнаружены тела двух человек.

- Личности погибших устанавливаются. Площадь пожара составила девять квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана.

Причина возгорания устанавливается дознавателями Госпожнадзора.