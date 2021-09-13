В Набережных Челнах более 95% заболевших COVID-19 оказались непривитыми

Градоначальник отметил, что обращений в медучреждения меньше не становится Фото: Олег ЗОЛОТО

В Набережных Челнах сохраняется сложная ситуация с новой коронавирусной инфекцией - положительной динамики не наблюдается. Об этом мэр города Наиль Магдеев доложил на аппаратном совещании.

С начала пандемии в Набережных Челнах зарегистрировано 3 586 случаев COVID-19. При этом градоначальник отметил, что обращений в медучреждения меньше не становится, поэтому вопросы вакцинации не снимаются. К тому же более 95% заразившихся оказались непривитыми.

Магдеев также подчеркнул, что сегодня коронавирусом чаще стали заболевать молодые люди. При этом увеличилось количество случаев тяжелых течений болезни. В связи с этим мэр Набережных Челнов поручил профильным структурам организовать разъяснительные беседы с местными жителями.