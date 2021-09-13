Опытные педагоги в силу возраста уходят, а молодые не приходят. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В школах Казани не хватает более 1,5 тысяч педагогов, а в Набережных Челнах – 840. О кадровом дефиците заявил глава «учительского» профсоюза Юрий Прохоров в своем интервью «Реальному времени».

По его словам, опытные педагоги в силу возраста уходят, а молодые не приходят. Так, например, в детсадах на 14 групп приходится всего четыре воспитателя, хотя на каждую из них положено по одному специалисту. Нагрузка на одного воспитателя увеличивается в 3-4 раза, утверждает Прохоров.