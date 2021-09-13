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Здоровье13 сентября 2021 11:54

За одни сутки в Татарстане выявили 52 новых случая коронавируса

Лишь один из них является завозным
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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В этот раз госпитализация понадобилась 17 инфицированным.

В этот раз госпитализация понадобилась 17 инфицированным.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в республике выявили 52 новых случая заражения коронавирусом, лишь один из них является завозным, остальные – контактными, сообщает 13 сентября Минздрав Татарстана.

В этот раз госпитализация понадобилась 17 инфицированным, а 35 лечатся на дому. Отметим, что за указанные сутки больше всего зараженных выявили именно в Казани – 23 человека, на втором месте здесь Набережные Челны – девять человек.

Всего же в Татарстане, по состоянию на 13 сентября, коронавирус зарегистрировали у 26 115 человек, 22 721 из них выздоровел, в том числе и семь за прошедшие сутки, а 704 скончались.