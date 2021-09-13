В Елабуге из-за массовой драки около кафе возбудили уголовное дело

Все участники массовой драки уже установлены. Фото: Иван ВИСЛОВ

На прошедших выходных в Елабуге было шумно. Город взбудоражила массовая драка, которая произошла ночью возле одного и кафе. Выясняли отношения на кулаках и не только около 20 человек. Из-за шума жители соседних домов вызвали полицию. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, участники потасовки поспешили разбежаться.

Стражи порядка обнаружили на улице лишь машину с разбитыми стеклами, а в ее салоне оставленную кем-то металлическую арматуру.

- В Елабугу выехали оперативники отдела по борьбе с организованной преступности МВД республики. Было установлено, что потасовка произошла на бытовой почве между посетителями кафе. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», - сообщили в МВД Татарстана.

Там также отметили, что все участники массовой драки уже установлены, а четверо из них даже задержаны. Розыск остальных продолжается.