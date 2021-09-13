В Казани за 118 миллионов рублей обновят вход в здание Кабмина Татарстана

Около 71 миллиона рублей из всей суммы потратят на обновление гранитного покрытия: демонтаж и укладка плит, облицовка фасадов. Фото: сайт правительства Татарстана

В Казани отремонтируют входную группу здания Кабинета министров Татарстана. Обновление обойдется в 118 миллионов рублей. Тендер с информацией о строительно-монтажных работах опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документам, заказчиком выступает Главстрой Татарстана. Финансировать ремонт будут из внебюджетных средств. Аукцион проведут 17 сентября.

Около 71 миллиона рублей из всей суммы потратят на обновление гранитного покрытия: демонтаж и укладка плит, облицовка фасадов. В стоимость ремонта также включили обогрев площадки главного входа и въезда в гараж, установку светильников, укладку рулонного газона и посадку кустарников.