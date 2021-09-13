Власти Казани потратят более 10 миллионов рублей на прием и утилизацию снега в двух районах города

С 15 октября по 31 декабря текущего года подрядчик должен принять и утилизировать 62 550 тонн снега Фото: Андрей АБРАМОВ

Из городского бюджета Казани выделили более 10 миллионов рублей на прием и утилизацию снега в Вахитовском и Приволжском районах. Об этом стало известно из тендера, размещенного на сайте госзакупок.

В техническом задании отмечено, что подрядчик должен организовать круглосуточную бесперебойную работу с 15 октября по 31 декабря текущего года. За указанный период ему следует принять и утилизировать 62 550 тонн снега.

Также подрядная организация должна обеспечить безаварийную эксплуатацию снегоплавильных пунктов, безостановочное функционирование конструкций, высокое качество услуг и мероприятия по безопасному движению персонала и автотранспорта.

Заявки для участия в тендере принимаются до 15 сентября. Дата проведения аукциона назначена на 16 сентября текущего года.