Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил следить за ценами на овощи

Глава региона отметил, что у аграриев есть проблемы - лето было засушливым. Фото: president.tatarstan.ru

На республиканском совещании в Доме правительства президент Татарстана Рустам Минниханов поручил местным чиновникам следить за ценами на овощи.

- Мы понимаем, что в этом году у аграриев есть определенные проблемы, лето было засушливым. Но овощи и картофель мы завезем в достаточном объеме. Следите за ценами и, самое главное, за качеством продукции, - цитирует главу региона его пресс-служба.

В свою очередь на заседании глава Минсельхоза Татарстана Марат Зяббаров сообщил, что на данный момент в республике, например, картофеля собрано около 12 тысяч тонн, средняя урожайность тут превышает 155 центнеров с гектара. Поэтому его нехватки не ожидается.