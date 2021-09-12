В Набережных Челнах во время пожара из дома спаслись 30 человек

Утверждается, что площадь пожара составила три квадратных метра. Фото: МЧС Татарстана

В эту субботу 11 сентября в 21.24 в экстренные службы Набережных Челнов поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме №45 коридорного типа на набережной имени Тукая. Сообщает МЧС Татарстана.

- По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что происходит горение вещей и мебели в комнате на третьем этаже на площади три квадратных метра. Пожар ликвидирован, - также отметили в чрезвычайном ведомстве. - Погибших и пострадавших нет. Причина устанавливается.

Еще до прибытия пожарных к дому из него самостоятельно смогли эвакуироваться 30 человек, в том числе и семеро детей.