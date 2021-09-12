Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия12 сентября 2021 13:05

В Набережных Челнах во время пожара из дома спаслись 30 человек

Среди них было семеро детей
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Утверждается, что площадь пожара составила три квадратных метра.

Утверждается, что площадь пожара составила три квадратных метра.

Фото: МЧС Татарстана

В эту субботу 11 сентября в 21.24 в экстренные службы Набережных Челнов поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме №45 коридорного типа на набережной имени Тукая. Сообщает МЧС Татарстана.

- По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что происходит горение вещей и мебели в комнате на третьем этаже на площади три квадратных метра. Пожар ликвидирован, - также отметили в чрезвычайном ведомстве. - Погибших и пострадавших нет. Причина устанавливается.

Еще до прибытия пожарных к дому из него самостоятельно смогли эвакуироваться 30 человек, в том числе и семеро детей.