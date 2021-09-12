Теплоход с врачами акции «Волна здоровья-2021» прибудет в Чебоксары 12 сентября

Чебоксары станут предпоследним городом, где пройдет акция.

12 сентября в 13.00 в речпорту Чебоксар готовятся встретить теплоход «Северная сказка». Он должен доставать в город московских врачей участников всероссийской акции «Волна здоровья-2021». Ее суть в том, что специалисты на теплоходе проходя по прибрежным городам Волги и Камы бесплатно обследуют всех желающих, в том числе и детей. На прием к ним лучше всего идти с документами с прошлых обследований. Дело в том, что специалисты могут дать даже направление на операцию в московскую клинику.

В частности, на теплоходе плывут врачи в области сердечно-сосудистой медицины, эндокринологии, офтальмологии, патологиям слуха, ортопедии, акушерству и гинекологии

Программа акции «Волна здоровья-2021» в Чебоксарах:

13.00-13.45 Торжественная встреча

Место проведения: Чебоксарский речной порт, теплоход «Северная сказка»

13.15-17.30 Обследование детей

Место проведения: Чебоксарский речной порт, теплоход «Северная сказка», специализированные каюты на главной и средней палубе

14.00-14.15 Презентация проекта «Пункт контроля здоровья» при участии медицинских автомобилей группы компании «ГАЗ»

Место проведения: Чебоксарский речной порт

13.30-17.00 Обследование в мобильном комплексе: Скрининг сердечно-сосудистых заболеваний на ранней стадии

Место проведения: Чебоксарский речной порт

13.45-17.45 Обследование детей и женщин специалистами ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России

Место проведения: БУ «Президентский перинатальный центр» Минздрава Чувашии (Московский пр., д. 9)

14.00-15.30 и 15.45-17.15 Практикум «Первая помощь» МЧС

Место проведения: актовый зал БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии (пр. Ленина, д.15)

15.00-16.30 Пленарное заседание «Здоровый муниципалитет – здоровый Регион»

Место проведения: актовый зал Чувашский национальный музей (Красная площадь, д.5/2)

15.00-18.00 Фестиваль «Сохрани свое здоровье»:

Место проведения: Красная площадь, Московская набережная р. Волги в Чебоксарах

17.00-18.30 Конференция: «Профилактика вирусных инфекций и восстановление после КОВИДа – сфера взаимодействия государства, бизнеса и общества»

Место проведения: Чебоксарский речной порт, теплоход «Северная сказка», конференц-зал, шлюпочная палуба

16.45-17.45 Акция «10 000 шагов к жизни»

Место проведения: Московская набережная р. Волги в Чебоксарах

18.45-19.00 Проводы теплохода «Северная сказка»

Чебоксары станут предпоследним городом, где пройдет акция. А завершиться она в Нижнем Новгороде 13 сентября.