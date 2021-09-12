Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 сентября 2021 11:02

В Татарстане построят мост в три километра для новой трассы М-12

На будущей магистрали он станет самым крупным подобным объектом
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мост планируют построить за 32 месяца. Фото: "Автодор"

Мост планируют построить за 32 месяца. Фото: "Автодор"

Госкомпания «Автодор» в рамках возведения трассы М-12 «Москва - Казань» в Татарстане начала строит мост через Волгу. Его длина составит 3 362 метра. Этот мост станет самым крупным подобным объектом на будущей автомобильной магистрали.

Возводить его будут сразу с двух противоположных берегов, чтобы не нарушать речную навигацию. Первый часть конструкции уже доставили на место. Она весит 26 тонн. В целом же весь мост будет весить 45 тысяч тонн. Как сообщили в «Автодоре», стройку планируют завершить за 32 месяца.