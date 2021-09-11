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Происшествия11 сентября 2021 15:02

Из озера в Лаишевском районе Татарстана достали тело рыбака

Погибший мужчина 1973 года рождения
Инзиля ШАКИРОВА
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Причины и обстоятельства происшествия выясняются. Фото: МЧС России по Татарстану

Причины и обстоятельства происшествия выясняются. Фото: МЧС России по Татарстану

Утром 11 сентября в МЧС России по республике поступило сообщение о том, что на поверхности водоема рыбаки видят тело мужчины в одежде. Происшествие случилось на озере Архиерейское в селе Тарлаши Лаишевского района.

В 09:35 спасатели зонального поисково-спасательного отряда №2 на поверхности воды в 25 метрах от берега извлекли и передали сотрудникам полиции тело мужчины 1973 года рождения. Он был в верхней одежде и рыбацких сапогах, при этом спасательного жилета на рыбаке не было.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.