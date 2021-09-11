Теплоход с врачами акции «Волна здоровья-2021» прибудет в Ульяновск 11 сентября

Торжественная встреча теплохода в городе запланирована на 12.00.

Врачи сердечно-сосудистой медицины, эндокринологии, офтальмологии, патологиям слуха, ортопедии, акушерству и гинекологии – и это еще не полный список специалистов, которые прибудут 11 сентября в Ульяновск на теплоходе «Северная сказка».

В рамках всероссийской акции «Волна здоровья-2021» судно с московскими специалистами проходит по Волге и Каме. Оно останавливается в прибрежных городах, где врачи бесплатно, порою прямо на борту теплохода, бесплатно обследуют всех желающих, в том числе и детей. При этом к ним на прием лучше приходить с документами с прошлых обследований. Дело в том, что они могут дать направление на операцию в московскую клинику.

Программа акции «Волна здоровья-2021» в Ульяновске:

12.00-12.45 Торжественная встреча

Место проведения: причал речного порта (ул. Портовая, 25), теплоход «Северная сказка»

12.15-17.15 Обследование детей

Место проведения: причал речного порта (ул. Портовая, 25), теплоход «Северная сказка», специализированные каюты на главной и средней палубе

13.00-13.15 Презентация проекта «Пункт контроля здоровья» при участии медицинских автомобилей группы компании «ГАЗ».

12.00-17.00 Скрининг сердечно-сосудистых заболеваний на ранней стадии

13.00-17.30 Обследование женщин

Место проведения: ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница», г. Ульяновск, ул. Третьего Интернационала, 7

13.00-14.30 и 14.45-16.15 Практикум «Первая помощь» МЧС для студентов медиков, преподавателей ОБЖ, волонтеров, учащихся

14.00-15.30 Пленарное заседание «Здоровый муниципалитет – здоровый Регион» (в режиме ВКС):

15.00-18.00 Фестиваль «Сохрани свое здоровье»

- Концертная программа;

- Старт акции «10 000 шагов к жизни»

- Работа медицинских площадок – Центр общественного здоровья (мобильный центр здоровья), Центр СПИД

16.00-17.30 Конференция: «Профилактика вирусных инфекций и восстановление после КОВИДа – сфера взаимодействия государства, бизнеса и общества»

Место проведения: причал речного порта (ул. Портовая, 25), теплоход «Северная сказка»,

После Ульяновска теплоход с врачами проследует в Чебоксары (12 сентября) и Нижний Новгород (13 сентября).