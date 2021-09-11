Учитель математики из Казани вышел в финал Международной премии для учителей

Алмаз Хамидуллин поборется за главный приз конкурса – 1 миллион долларов. Фото: Группа ВКонтакте: Лицей-интернат №2

Преподаватель казанского Лицея-интерната № 2 Алмаз Хамидуллин стал финалистом ежегодной Международной премии лучшему учителю 2021 года (Global Teacher Prize 2021).

Конкурс организуется при поддержке ЮНЕСКО. Победитель соревнования получит главный приз в 1 миллион долларов, который выплачивается равными суммами в течение 10 лет.

Жюри конкурса отмечает, что Хамидуллину, который живет и работает в школе для мальчиков, удается успешно обучать своему предмету учащихся лицея. 34-летний преподаватель совмещает теорию с практическими примерами, демонстрирующими связь математики с другими науками, а также с реальной жизнью.

Успешность методики казанского преподавателя подтверждают и выпускники лицея: только за последний год 50 учащихся стали победителями всероссийских и международных олимпиад, а некоторые стали студентами вузов за месяцы до окончания школы.