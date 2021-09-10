В Казани при школе №130 заработал физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа

Новый комплекс посетил мэр города Ильсур Метшин. Фото: metshin.ru

10 сентября в Московском районе Казани при школе №130 заработал физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа.

- Наряду с этим объектом мы открываем еще 4 универсальные площадки, итого за последние 8 лет для жителей построены 122 универсальные спортивные площадки, – сказал во время открытия комплекса мэр Казани Ильсур Метшин.

Сам комплекс включает в себя футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, оборудование для стритбола и воркаута (МАФы, турники и брусья), баскетбольную площадку и даже трибуны для зрителей. Площадка открыта не только для учеников школы №130, но и для всех живущих поблизости детей.