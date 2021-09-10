Под Казанью водитель легковушки потерял сознание и врезался в грузовик

По словам водителя грузовика, перед аварией погибший никого не обгонял, но все же выехал на встречку. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В эту пятницу, 10 сентября, под Казанью в Зеленодольском районе Татарстана произошло смертельное ДТП. Там, на путепроводе ведущему в поселок Васильево водитель автомобиля ВАЗ-2109 выехал на встречку и врезался в грузовик МАЗ. От полученных травм находящийся за рулем легковушки мужчина скончался на месте происшествия.

Как сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах, водитель грузовика рассказывает, что перед выездом на встречку погибший никого не обгонял – дорога для него была свободна, мужчина, скорее всего, потерял сознание – в момент столкновения его голова была наклонена вперед.