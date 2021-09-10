Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия10 сентября 2021 18:03

Под Казанью водитель легковушки потерял сознание и врезался в грузовик

От полученных травм он погиб на месте аварии
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
По словам водителя грузовика, перед аварией погибший никого не обгонял, но все же выехал на встречку.

По словам водителя грузовика, перед аварией погибший никого не обгонял, но все же выехал на встречку.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В эту пятницу, 10 сентября, под Казанью в Зеленодольском районе Татарстана произошло смертельное ДТП. Там, на путепроводе ведущему в поселок Васильево водитель автомобиля ВАЗ-2109 выехал на встречку и врезался в грузовик МАЗ. От полученных травм находящийся за рулем легковушки мужчина скончался на месте происшествия.

Как сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах, водитель грузовика рассказывает, что перед выездом на встречку погибший никого не обгонял – дорога для него была свободна, мужчина, скорее всего, потерял сознание – в момент столкновения его голова была наклонена вперед.