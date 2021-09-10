Из Казани стартуют авиарейсы в казахстанский Актобе

Время в пути в Актобе составит 1 час 45 минут Фото: Евгения БУБЛИК

22 и 29 сентября будут выполнены авиарейсы по маршруту Актобе – Казань – Актобе, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

Так, самолет будет вылетать в 9.45 и приземлится в Актобе (Казахстан) в 13.25. Обратно самолет вылетает в 9.00, приземляется в Казани в 8.45. Время пути -1 час 45 минут.

- Для каждого аэропорта указано местное время. Время в Актобе на 2 часа опережает московское, - отметили в пресс-службе воздушной гавани Казани.

Стоимостью перелета варьируется от 12 700 рублей. По прибытию в Казахстан пассажиры обязаны предоставить в аэропорту справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, сделанном не ранее чем за 72 часа до пересечения границы с Россией.