Министр юстиции РФ Константин Чуйченко наградил Рустама Минниханова медалью

Они также обсудили вопросы по предоставлению гражданам бесплатной юридической помощи. Фото: president.tatarstan.ru

10 сентября в Казани министр юстиции РФ Константин Чуйченко встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и вручил ему медаль Анатолия Кони. Эта высшая ведомственная награда присуждается за содействие социальной защите госслужащих Миниюста РФ, укрепление двусторонних отношений и исключительные личные заслуги в решении задач, возложенных на Минюст РФ.

- Во время встречи Константин Чуйченко и Рустам Минниханов обсудили вопросы всестороннего сотрудничества Минюста РФ и Татарстана, в том числе по предоставлению гражданам бесплатной юридической помощи, - сообщили в пресс-службе президента республики.