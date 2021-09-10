Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 сентября 2021 15:46

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко наградил Рустама Минниханова медалью

Вручение ведомственного отличительного знака произошло в Казани
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Они также обсудили вопросы по предоставлению гражданам бесплатной юридической помощи. Фото: president.tatarstan.ru

Они также обсудили вопросы по предоставлению гражданам бесплатной юридической помощи. Фото: president.tatarstan.ru

10 сентября в Казани министр юстиции РФ Константин Чуйченко встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и вручил ему медаль Анатолия Кони. Эта высшая ведомственная награда присуждается за содействие социальной защите госслужащих Миниюста РФ, укрепление двусторонних отношений и исключительные личные заслуги в решении задач, возложенных на Минюст РФ.

- Во время встречи Константин Чуйченко и Рустам Минниханов обсудили вопросы всестороннего сотрудничества Минюста РФ и Татарстана, в том числе по предоставлению гражданам бесплатной юридической помощи, - сообщили в пресс-службе президента республики.