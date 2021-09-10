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Общество10 сентября 2021 13:38

Новым прокурором Сабинского района Татарстана назначили Ленара Валиуллина

Глава надзорного ведомства республики Илдус Нафиков уже представил его коллективу районного органа
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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До этого момента Валиуллин занимал должность начальника управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Татарстана.

До этого момента Валиуллин занимал должность начальника управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Татарстана.

Новым прокурором Сабинского района Татарстана назначили 43-летнего Ленара Валиуллина. Соответствующий указ подписал Генпрокурор России. До этого момента Валиуллин занимал должность начальника управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Татарстана.

В эту пятницу, 10 сентября, глава надзорного ведомства республики Илдус Нафиков представил Ленара Валиуллина коллективу районной прокуратуры в качестве их руководителя.

Напомним, прошлый их руководитель - Зефер Абитов, был назначен на должность прокурора Апастовского района.