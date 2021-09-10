В Татарстане от коронавируса за сутки привились 4,3 тысячи человек

Всего в республике привилось уже более миллиона людей. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Татарстане от коронавируса за последние сутки привились 4,3 тысячи человек, всего же в регионе на данный момент вакцинировались 1 033 025 человек, сообщил на пресс-конференции главный эпидемиолог Минздрава республики Дмитрий Лопушов.

По его словам, на сегодня в Татарстане продолжают работать 163 пункта вакцинации. И это с учетом убранных мобильных прививочных бригад у станций метро Казани. Их, по словам Лопушова, закрыли из-за холодной погоды и малого потока желающих получить вакцину. При этом с наступлением тепла мобильные пункты у станций метро заработают вновь.

К слову, как отметил главный эпидемиолог, прививочная кампания от коронавируса в Татарстане идет и среди живущих здесь иностранцев. Правда, для них, как и для тех, у кого нет полиса ОМС, вакцина платная – 1,2 тысячи рублей. Для прививки этой категории граждан в республике используется вакцина «Спутник Лайт».