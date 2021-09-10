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Общество10 сентября 2021 12:13

С 13 сентября в Казани частично перекроют улицы Актайская и Батурина

Там будут чинить трубопроводы
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Перекрывать движение по ним будут поэтапно.

Перекрывать движение по ним будут поэтапно.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Казани с 13 сентября на улицах Актайская и Батурина вводится частичное ограничение движения транспорта, гласят распоряжения Исполкома города.

Так, на Актайской до 22 сентября будут закрыты участки около домов №1 и №3, а с 23 по 30 сентября – в районе дома №17.

Что же касается улицы Батурина, то там движение транспорта ограничат возле здания №1а на улице Федосеевская. Причем перекрытие будет двухэтапным. Первый этап – с 13 по 17 сентября, второй - с 18 по 27 сентября.

Данные неудобства для автомобилистов связаны с запланированным ремонтом трубопроводов на указанных улицах.