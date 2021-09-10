Под Казанью мусоросжигательный завод построен на 25%

Завод будет сжигать мусор, чтобы получить электроэнергию. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Под Казанью мусоросжигательный завод (МСЗ) построен уже на 25%.

- Строители завершили устройство ростверков каркаса главного корпуса, забетонировали монолитную фундаментную плиту бункера отходов, смонтировали два башенных крана для возведения монолитных конструкций. Также провели армирование и монтаж опалубки двух фундаментов котлов. На стройплощадке уже бетонируют фундаменты, армируют и бетонируют стены бункера отходов, - ответили «БИЗНЕС Online» в пресс-службе «РТ-Инвест», компании которая занимается проектом МСЗ.

Возведение объекта обойдется в 26 миллиардов рублей. Его планировали запустить в декабре 2022 года. Но тут свои коррективы внесла пандемия коронавируса и сроки перенесли на один год.