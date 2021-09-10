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Общество10 сентября 2021 10:09

В Набережных Челнах стартовал отопительный сезон

В первую очередь батареи заработают в детсадах, школах и больницах
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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В прошлом году тепло в городе начали давать лишь 15 сентября.

В прошлом году тепло в городе начали давать лишь 15 сентября.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов подписал постановление о начале в городе отопительного сезона. Так, документом рекомендовано в первую очередь подать тепло в детсады, школы и больницы. Следом батареи должны заработать в многоквартирных домах.

Отметим, что в 2021 году отопительный сезон в татарстанском автограде начался раньше нежели в прошлом году. В 2020-м решение дать в городе тепло местные власти приняли 15 сентября.