В Татарстане подтвердили еще три смерти от коронавируса

Таким образом, в Татарстане число смертей от коронавируса увеличилось до 704. Фото: Александр ГЛУЗ

В республике подтверждено еще три смерти от коронавируса, сообщает Минздрав Татарстана.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - говорится в обращении ведомства.

Так, очередными жертвами инфекции стали 74-х и 70-ти летние мужчины, а также 71-летняя женщина. Таким образом, в Татарстане число смертей от коронавируса увеличилось до 704.

Отметим также, что за прошедшие сутки в республике выявили 49 новых случаев заражения. Всего же коронавирус в Татарстане выявили у 25 905 человек, 22 631 из них смог выздороветь.